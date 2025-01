Ein Leben im Hotel mit 48 Grad im Sommer

Am Dienstagabend startet die Handball-WM in Kroatien für Österreichs Herren mit dem Spiel gegen Kuwait. Die rot-weiß-roten Teamspieler Janko Bozovic und Boris Zivkovic verdienen ihr Geld als Profis im Wüstenstaat. Die „Krone“ traf die beiden beim Abschlusstraining in Porec. Für den WM-Gastgeber greift mit Ivan Martinovic auch ein Wiener an.