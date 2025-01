Lindsey Vonn und Co. machen Kreuzband-Patient Mut

Zwei Kreuzbandrisse in weniger als einem Jahr! ÖSV-Speedhoffnung Martin-Luis Walch hatte in den letzten Monaten einiges zu schlucken. Die „Krone“ traf den 21-Jährigen beim Damen-Weltcup in St. Anton und erfuhr, warum Lindsey Vonn, Conny Hütter, Ariane Rädler und Co. im ganz viel Mut machen.