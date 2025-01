Verstappen verursacht Crash: „Es war unglücklich“

Auch in der Saisonpause juckt es Verstappen in den Fingern, er kann die Hände nicht vom Lenkrad lassen. Der Niederländer zeigt bekanntlich auch virtuell gerne, was er drauf hat. So auch am Sonntagabend, als er an der IMSA Esports Global Championship im Sim-Racing teilnahm, als Mitglied vom „Team Redline“.