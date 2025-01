Klopp auf ersten Missionen in Paris und Leipzig

Am Dienstag wird Klopp dann in Salzburg offiziell in seiner neuen Funktion präsentiert. An der Seite von Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff stellt sich der 57-jährige Deutsche im Hangar-7 den Fragen von über 200 Medienvertretern. Klopp ist für die Clubs in Leipzig, Salzburg, New York, Brasilien und Japan zuständig. Zudem hält das Getränkeunternehmen Minderheitsanteile an Paris FC und Leeds United.