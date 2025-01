Erschlankter Klopp modelt schon in Salzburg

250 Journalisten in Salzburg

Über zu wenige Termine kann sich Klopp dieser Tage nicht beschweren: Fotoshooting in Salzburg, Stationen in München, Paris, Leipzig – und am Dienstag dann wieder in Salzburg. Dann so richtig offiziell. Er wird als „Head of Global Soccer“ im Hangar 7 präsentiert. Kolportierterweise vor rund 250 – großteils internationalen – Journalisten. krone.at/sport streamt ab 14 Uhr LIVE (ebenso wie ServusTV).