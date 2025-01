Wie bitter! Niclas Füllkrug erneut böse verletzt

Nicht schon wieder! Nur wenige Wochen nach seiner Rückkehr in den Kader von West Ham United muss Niclas Füllkrug erneut lange pausieren. Bei der 1:2-Niederlage im FA-Cup am Freitag gegen Aston Villa hatte sich der 31-Jährige am Oberschenkel verletzt, er wird seinem Team für mehrere Wochen fehlen.