Vergiftet? Becker übt Kritik an Djokovic

Zur Vorgeschichte: Wegen einer fehlenden Impfung gegen das Coronavirus war Novak Djokovic 2022 nach seiner Einreise in einem Quarantäne-Hotel für Einwanderer in Melbourne untergebracht worden. „Ich hatte einige gesundheitliche Probleme. Und mir wurde klar, dass man mir in diesem Hotel in Melbourne Nahrungsmittel gegeben hatte, die mich vergiftet hatten“, beklagte der 37-Jährige vor wenigen Tagen in einem Interview mit der Zeitschrift „GQ“. Heftige Vorwürfe gegen Australiens Regierung, die am Rande der Australian Open für jede Menge Schlagzeilen sorgten.