„Geheimnis im Weltall?“ Djokovic crasht Zverevs PK

Djokovic richtete aus der letzten Reihe im größten Interview-Raum des Medienzentrums im Melbourne Park Fragen an den als Nummer zwei gesetzten Co-Titelanwärter. „Wir wissen, dass Sie das Universum lieben, das Planeten-System. Können Sie uns sagen, was Sie an der Weltraumforschung so reizt?“, fragte Djokovic Zverev. Der zehn Jahre jüngere Deutsche erwiderte: „Ich versuche, das Unbekannte zu verstehen.“