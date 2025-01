Ein Toplauf war für Olivier in Frankreich zu wenig

Ein Ziel, das die 20-Jährige gestern beim zweiten RTL in der französischen Skistation sofort in die Tat umsetzte. Mit Nummer drei gestartet, lag die Head-Pilotin 0,25 Sekunden hinter Halbzeitleaderin Delphine Darbellay (Sz) und verlor nur 14 Hundertstel auf ihre am Vortag siegreiche ÖSV-Kollegin Nina Astner. Doch anders als im ersten Rennen oder bei ihrem Sieg in Hippach – als sie mit Bestzeit im Finale von Rang 18 an die Spitze gestürmt war – gelang „Vici“ diesmal keine Verbesserung.