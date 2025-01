ÖSV-Talent fährt dank Aufholjagd ins Gelbe Trikot

Angriff auf die Gesamtführende

Damit übernahm die Head-Pilotin auch die Führung in der „Riesen“-Wertung von Delphine Darbellay (Sz), die gestern nicht über Platz elf hinauskam und geht heute erstmals mit dem Gelben Trikot der Führenden in der Disziplinenwertung in das zweite Rennen in Puy St. Vicent. „Das ist schon sehr cool und etwas Besonderes für mich“, freute sich Vici, die auch in der EC-Gesamtwertung Janine Schmitt (Sz) – die diese Woche beim Weltcup in St. Anton engagiert ist, an der Spitze ablösen könnte.