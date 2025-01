Furioses Comeback! Vonn-Wahnsinn in St. Anton

Lindsey Vonn hat in der Abfahrt ein erfolgreiches Comeback gegeben. Die US-Amerikanerin stürzte sich in St. Anton mit Nummer 32 ins Rennen und freute sich im Ziel über den sechsten Platz. Nach der erfolgreichen Rückkehr im Super-G hat sich die 40-Jährige nun also auch in der „Königsdisziplin“ bemerkenswert zurückgemeldet. Im Ziel musste Federica Brignone bis zum Schluss zittern.