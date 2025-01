Blau-Weiß Linz verlängert mit Torjäger Ronivaldo

In 84 Pflichtspielen für Blau-Weiß erzielte der 35-Jährige 46 Tore, aktuell führt er mit elf Toren gemeinsam mit Sturms Mika Biereth die Torschützenliste in Österreich an. Die auf Rang sechs liegenden Linzer haben insgesamt bisher 20 Tore erzielt.