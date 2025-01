Grünes Licht – und ein Landsmann als Teamkollege?

Danso will wechseln

Apropos Wolves: Der 17. der Premier League hat jetzt auch Kevin Danso auf seiner Liste. Ebenso Stuttgart und Juventus – wie im Sommer (als der Transfer zu AS Roma beim Medizincheck dramatisch platzte) klopfen wieder Top-Klubs beim ÖFB-Verteidiger an. Lens fordert rund 23 Millionen Euro, Danso will weg, den nächsten Schritt machen. Sein Management rotiert – das wird ein heißer Winter.