Siege für Cuche! ÖSV-Ass kehrte aufs Podest zurück

Neben Markus Salcher waren noch Nico Pajantschitsch, Manuel Rachbauer und Thomas Volgger in der Stehend-Wertung am Start. Sie beendeten die Läufe auf den Plätzen 8 und 9 ( Pajantschitsch), 9 und 8 (Volgger) sowie 16 und 12 (Rachbauer). Der alpine Paraski-Weltcup geht am Wochenende in St. Moritz (CH) weiter, wo Samstag und Sonntag für Damen und Herren jeweils ein Riesentorlauf stattfindet.