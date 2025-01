KTM reißt jetzt auch Software-Firmen in die Pleite

Metallgießerei konnte Löhne und Gehälter nicht mehr bezahlen

Obwohl die Angst vor Folgepleiten auch mit Fakten bei der Berichtstagsatzung am 20. Dezember am Landesgericht in Ried im Innkreis untermauert wurde, war es bislang um die unmittelbar mit KTM verbundenen Firmen noch relativ still geblieben. Mit einer Ausnahme: Schon am 13. Dezember war das Konkursverfahren über die Vöcklabrucker Metallgießerei GmbH, kurz VMG Metall, eröffnet worden. Das ehemalige Familienunternehmen ist eine 100-Prozent-Tochter der KTM Components GmbH, konnte die Löhne und Gehälter nicht mehr bezahlen, weil die zuerst zugesagten Zahlungen durch die KTM Components dann doch nicht geflossen sind.