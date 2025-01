Studio 2 neu: Krautfleckerl, Zwiebel und Kombucha

Die für dienstags angekündigte neue Rubrik „Lebensfreude und Achtsamkeit“ scheint sich im Wulst an Beiträgen versteckt zu haben, wirklich herausfiltern ließ sie sich nicht. Das neue „Studio 2“ wartet künftig zudem mit den Rubriken „Fit in die Woche“, „Lost Places“ und der Modedesignerin Margit Kratky auf, die Dresscodes entschlüsseln und die Nachhaltigkeit der Modewelt beleuchten möchte. Morgen, Mittwoch, geht es übrigens mit Norbert Oberhauser weiter. Neuling Verena Hartlieb darf sich bis zu ihrem prognostizierten Ersteinsatz am Donnerstagnachmittag wohl noch um die Umzugskartons kümmern oder den altgedienten Hasen zusehen. Der ORF hätte nicht schlecht daran getan, das neue Gesicht gleich zu Beginn an die Front zu lassen, um einen Relaunch wirklich als Relaunch zu präsentiere. So vertraut man auf Altbewährtes in einem sanft-neuen Korsett. Solide, aber auch ein bisschen unmutig.