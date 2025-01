Abgespeckt! „Hinti“ schuftete mit Kickbox-Meister

Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger kassierte zum Trainingsstart der Austria Klagenfurt einige „Watschen“ – und erzählt, was er in der Winterpause so Kurioses getrieben hat und welche Ziele er nun mit der Mannschaft von Coach Pacult verfolgt. Der erste Einsatz des Innenverteidigers steht kurz bevor. Ein anderer Klagenfurter hingegen hielt sich beim Premier-League-Klub Tottenham fit!