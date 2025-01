Wilder Überschlag von Loeb, 19-Jähriger gewinnt

Der Südafrikaner Saood Variawa ist seit Dienstag der jüngste Etappensieger bei der Dakar Rallye in der Auto-Sparte. Der 19-jährige Toyota-Pilot gewann die dritte Etappe von Bischa nach Al-Henakiyah in Saudi-Arabien. Der neunmalige Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb überschlug sich in seinem Dacia und verlor etwa eine Stunde.