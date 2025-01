Tesla wegen Herbeiruf-Funktion im Behördenvisier

Wegen einiger Unfälle im Zusammenhang mit autonomem Fahren hat die US-Behörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit NHTSA rund 2,6 Millionen Tesla-Autos ins Visier genommen. Die an Unfällen beteiligten Fahrzeuge hätten Pfosten oder geparkte Fahrzeuge nicht erkannt, als sie mit Actually Smart Summon betrieben wurden, begründete die Aufsichtsbehörde ihre Untersuchungen am Dienstag.