Grüne beklagen „schwarzen Tag für Österreich“

Neos greifen Grüne an – und sehen ÖVP in der Verantwortung

Die Verhandlungen zur „Zuckerkoalition“ zum Platzen gebracht haben bekanntlich die Neos. Dass die Pinken nun von den Grünen der „Verantwortungslosigkeit“ bezichtigt werden, bringt Neos-Landessprecherin Claudia Gamon regelrecht in Rage: „Wenn die Grünen jetzt von einem schwarzen Tag für Österreich sprechen, dann ist das pure Heuchelei. Jahrelang haben die Grünen in der Bundesregierung und auch in der Landesregierung Politik gemacht, die an den Bedürfnissen der Menschen vorbeiging.“ Es sei genau diese verfehlte Politik, die den Menschen das Vertrauen in die etablierten Parteien genommen und den Weg für die FPÖ geebnet habe. Im Übrigen trage jetzt allein die Volkspartei Verantwortung – und nicht die Neos: „Die Wahrheit ist: Ein Kanzler Kickl wird nur dann Realität, wenn die ÖVP dazu bereit ist. Dass die Volkspartei der FPÖ – entgegen ihrer Aussagen – überall den roten Teppich ausrollt, haben wir ja bereits nach den Wahlen in Vorarlberg erlebt.“