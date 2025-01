Gasser und Millauer in Klagenfurt auf Rang fünf

Gasser kündigt Revanche am Kreischberg an

Die Favoritin der Fans zeigte sich von der Stimmung und Atmosphäre in der Arena begeistert sowie zufrieden mit Platz fünf. „Natürlich ist es schade, weil wenn ich den letzten Sprung gestanden wäre, wäre ich am Podium gestanden“, schränkte Gasser freilich ein. „Aber die drei Mädels am Podium haben es voll verdient. Ich werde versuchen, ihnen am Kreischberg das Leben schwerer zu machen. Dann stehe ich hoffentlich meinen letzten Trick.“ Damit sprach sie den für das kommende Wochenende angesetzten nächsten Heim-Weltcup an. Am Donnerstag geht es in die Qualifikation.