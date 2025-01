Warum 99ers-Überflieger Huber auf „Ikarus“ setzt

Duo verletzt, Bailen fehlt noch

Hubers Ziele bleiben groß: „Ich bin nach Graz gekommen, um in meiner Heimatstadt etwas mit aufbauen zu können und Erfolg zu haben“, sagt Huber, der betont, dass ihm der Tapetenwechsel von Salzburg nach Graz gut getan hat. „Ich spüre das Vertrauen, ich habe eine wichtigere Rolle als in Salzburg und ich bekomme mehr Eiszeit. Das tut mir gut.“ Was Huber auch am Sonntag in Wien beweisen will. Marcus Vela und Kilian Zündel fehlen allerdings weiterhin verletzt. Bei Neo-Verteidiger Nick Bailen fehlt noch die Spiel-Genehmigung.