„In meinem Alter hab ich keinen Karriereplan mehr“

„Krone“: Als Sportdirektor von Admira Wacker starten Sie in die zweite Frühjahrsvorbereitung – die erste mit einer Perspektive.

Peter Stöger: Eine Perspektive hatten wir schon im Vorjahr, als es herauszufinden galt, wer für höhere Aufgaben in Frage kommt. Jetzt gilt es zu schauen, was zu tun ist, um aufzusteigen.