Kraft: „Das ist noch ein großer Wunsch von mir“

Dass er derzeit so starke teaminterne Konkurrenz hat, wirft ihn nicht aus der Bahn. „Ich bin sehr zufrieden und glücklich mit dem, was ich bisher geschafft habe. Der Rückstand ist akzeptabel. Ich fühle mich sehr wohl in der Rolle, weil ich weiß, ich muss Gas geben, muss attackieren“, sagte Kraft. Seine Erfahrung als Tourneesieger von 2015 soll sich im vorprogrammierten Nervenspiel als Trumpfkarte erweisen, Tschofenig und Hörl hätten mehr Druck als er. „Sicher ist es schön, wenn schon ein Adler daheim steht, sonst wäre ich schon ein bisschen unruhiger. Natürlich ist es schon lange her, aber ich möchte auch noch einmal in Bischofshofen ganz oben stehen. Ich werde alles dafür tun, aber die zwei machen es mir sehr, sehr schwer.“