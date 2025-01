KAC und Salzburg gewannen rot-weiß-rote Schlager

Salzburg überholte Linz

In Linz gingen die Gastgeber durch Sean Collins (4.) in Führung, kassierten aber nur 19 Sekunden später durch Benjamin Nissner den Ausgleich. Mit einem 2:2 ging es schließlich ins Finish, in dem die Salzburger dank Ryan Murphy (51.) und Peter Schneider (59./EN) das bessere Ende für sich hatten. Die Black Wings kassierten die vierte Niederlage in den jüngsten fünf Spielen und fielen hinter die punktegleichen Bullen auf Rang fünf zurück.