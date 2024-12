Vingegaard: „Dachte, ich ersticke an meinem Blut“

Tour-Erfolg statt Karriereende

„Als ich auf dem Boden lag, dachte ich, dass ich meine Karriere beenden würde, wenn ich das hier überlebe“, so Vingegaard. Doch er entschied sich in Absprache mit der Familie doch weiterzumachen. Nur drei Monate nach dem Sturz stand die erste Etappe der Tour de France am Programm, schon die elfte konnte er wieder gewinnen und wurde schließlich hinter dem Slowenen Tadej Pogacar Gesamt-Zweiter.