Bormio: „Bestie“ Stelvio war diesmal sehr hungrig

Uff … die Bestie Stelvio war richtig hungrig an diesem Wochenende. Am Freitag erwischte es ja nicht nur Frankreichs Cyprien Sarrazin, der bekanntlich mit einer Gehirnblutung auf dem OP-Tisch in Sondalo gelandet war. Der Italiener Pietro Zazzi erlitt einen Schien- und Wadenbeinbruch, der Schweizer Josua Mettler Kreuzbandrisse an beiden (!) Knien. Einen auf der Piste, einen im Netz …