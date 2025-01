Was Boris Johnson in Wien unbedingt sehen wollte

Es war nicht das erste Mal, dass Boris Johnsons großes Interesse für Geschichte aufgefallen ist. Für die beliebte BBC-Serie „Who do you think you are?” in der Historiker und Genealogen die Vorfahren von Prominenten recherchieren, ließ Johnson damals seine Familiengeschichte durchleuchten. Er selbst verglich seine Herkunft humorvoll mit einer Produktbezeichnung, die er einst auf einem Honigglas gelesen habe, als „Produkt vieler Länder“.