Kommt 2025 endlich Frieden, Herr El-Gawhary?

„Krone“: Am 8. Dezember wurde in Syrien das Assad-Regime gestürzt. Was ist da durch Ihren Kopf gegangen?

Karim El-Gawhary: Ich habe vor vielen, vielen Monden in Syrien mal fast ein Jahr lang studiert – ich habe dort Arabisch gelernt. Ich liebe dieses Land. Fast 15 Jahre lang konnte ich nicht nach Syrien einreisen. Ich stand auf der schwarzen Liste, weil meine Berichterstattung dem syrischen Regime nicht genehm war. Deshalb war der 8. Dezember auch eine Art Befreiungsschlag für mich, ein wirklich besonderer Moment.