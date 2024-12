„Romeo und Julia“-Star Olivia Hussey gestorben

Mit Golden Globe ausgezeichnet

Hussey und Whiting waren für ihre Rollen in „Romeo und Julia“ mit dem Golden Globe ausgezeichnet worden. Der Zeitschrift „Variety“ gegenüber hatte Hussey die Nacktszene in dem Film zuletzt im Jahr 2018 in einem Interview verteidigt und betont, dass Zeffirelli sie geschmackvoll umgesetzt habe. „Sie war für den Film notwendig“, sagte sie dem Magazin damals.