Wie Zementhersteller das CO₂-Problem lösen will

Es ist ein Vorzeigeprojekt in Sachen Klimaschutz! Beim Landespreis für Innovation 2024 holte die Rohrdorfer-Gruppe für die Direktelektrolyse von CO₂ Platz drei in einer Kategorie. Eine Anlage, in der das ausgezeichnete Know-how zum Zug kommt, entsteht nun im Zementwerk Hatschek in Gmunden. Womit außerdem ein Institut der JKU und EW Technology die Jury überzeugten, lesen Sie hier.