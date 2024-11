Linzer Anlagenbauer als Hansdampf für grünen Stahl

Wer über die Stahlindustrie spricht, denkt an Hochöfen – noch. Denn Produzenten wie die voestalpine und Anlagenbauer wie Primetals tun alles dafür, um die Produktion grüner zu machen. In Linz und Leoben investiert die voestalpine 1,5 Milliarden Euro, um die CO₂-Emissionen in der Stahlherstellung zu reduzieren. Für das Werk in Oberösterreich liefert Primetals den Elektrolichtbogenofen, ist damit Teil des größten Klimaschutzprojekts Österreichs.