Mysteriöse Andeutungen von Beyoncé bei NFL-Show

Beim Super-Bowl-Konzert von Coldplay überraschte sie 2016 mit einem Gastauftritt in schwarzem Outfit und performte mit einer Gruppe Tänzerinnen einen Song, in dem sie Rassismus kritisiert. Manche sahen in dem Auftritt eine Anspielung an die Black-Panther-Bewegung. Ihr jüngstes Album schließlich kündigte sie in einer Werbung beim Super Bowl 2024 an.