Stadlober: „Ziel ist es, das Podium zu schaffen“

Langläuferin Teresa Stadlober will sich bei der Tour de Ski in Richtung der Podestplätze steigern. Die Olympiadritte war zuletzt in Davos über 20 km klassisch Sechste, nach einem intensiven Trainingsblock in der Heimat ist die Radstädterin optimistisch. „Ich fühle mich gut und habe den Schwung von Davos mitgenommen“, sagte Stadlober vor dem Start der Tour in Toblach.