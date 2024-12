Spieler treten nicht an! Heftiger Streit eskaliert

Beim Tischtennis-Turnier Austria Top 12 kommt es am Sonntag in Baden zum Spieler-Protest gegen die Spitze des nationalen Verbandes ÖTTV. Wie Athletensprecher Daniel Habesohn mitteilte, treten mehrere Sportler wegen der Vorwürfe gegen ÖTTV-Präsident Wolfgang Gotschke und -Sportdirektor Stefan Fegerl beim heimischen Eliteturnier nicht an. Gefordert werden zudem Maßnahmen durch die Präsidentenkonferenz zum Schutz der Athletinnen und Athleten.