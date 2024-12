Olympia-Teilnehmerin tot: „Bricht mir das Herz“

Hediger, Olympia-Teilnehmerin von Peking 2022, geriet am Montag in eine Lawine und konnte nur noch tot geborgen werden. „Das bricht mir das Herz. Wir werden dich immer in Erinnerung halten, Sophie“, schreibt ihr Snowboard-Kollege Jan Scherrer via Instagram. Sein Appell an seine Follower: „Seid vorsichtig da draußen.“