Lindsey Vonn verspricht: „Das war nur der Anfang!“

Die Genugtuung war der US-Amerikanerin nach ihrem gelungenen Auftritt beim Super-G von St. Moritz in jeder Sekunde anzumerken. Was hatte sie sich zuvor noch darüber echauffiert, dass Experten von überall her ihre Pläne zur Rückkehr in den Ski-Weltcup teils als gedankenlos oder gar wahnsinnig bezeichnet hatten.