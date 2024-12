Wutausbruch bei Darts-WM: „Gehe jetzt heim!“

Doch beim Interview nach dem Spiel wurde vielen Zuschauern klar, dass es in ihm brodelte. Nur einsilbig und mit ernster Miene beantwortete der „Rockstar“, wie sein Darts-Spitzname lautet, die Fragen am Sky-Mikrofon. Die Reporterin wollte wissen, ob Cullen nach schwächeren Leistungen in den vergangenen Monaten seine Darts habe sprechen lassen. Cullens Antwort: „Ja, habe ich“. Auf die Frage, ob dies sein „bestes Spiel seit langem“ gewesen sei, antwortete er nur mit einem „Nein“. Cullen verließ daraufhin die Bühne und warf seine Darttasche wütend in den Gang neben der Tribüne, der hauptsächlich von Journalisten und PDC-Mitarbeitern benutzt wird ...