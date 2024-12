Herren-Riesenslalom in Alta Badia – ab 10 Uhr LIVE

Feurstein im Aufwind

Im Riesentorlauf raste in Val d‘Isère Patrick Feurstein als Zweiter hinter Marco Odermatt erstmals in seiner Karriere aufs Podest, Brennsteiner belegte den dritten Platz. „Die letzten zwei Jahre waren nicht so zum Lachen“, sagte Feurstein, der in Alta Badia schon 2021 als Vierter aufgezeigt hatte. Ein Materialwechsel im Sommer und eine gelungene Vorbereitung brachten dem Mann aus dem Bregenzerwald für den WM-Winter in eine bessere Position. „Ich habe mich in Ruhe vorbereiten können, das hat mir brutal gutgetan.“