Christkind für die Abfahrer war 104 Kilo schwer

Das Christkind kam für Österreichs Abfahrtsteam drei Tage vor Weihnachten mit Startnummer 56 und war 104 Kilo schwer! Als es am Tag nach der Super-G-Watschn auf der Saslong im Grödnertal auch bei der Abfahrt ganz nach der nächsten heftigen Ohrfeige aussah (keiner in den Top 10), kam vom Ende des Starterfelds der ÖSV-Rookie Stefan Eichberger – und riss für die rot-weiß-roten Speed-Ritter die Kastanien noch einmal aus dem Feuer. In seinem erst fünften Weltcup-Rennen holte der Riegel aus Kleinlobming (186 cm groß, 104 Kilo) mit Rang 6 die erste Top-10-Platzierung. „Das ist so schön, so geil. Ich hab abgeschwungen, den Sechser gesehen und mir gedacht: Lang steht die Welt nimma“, war Eichberger völlig aus dem Häuschen.