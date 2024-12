„Ich habe in einem Jahr 50-mal Plasma gespendet“

Es war ein furchtbarer Schock, wie immer, wenn die Diagnose Krebs gestellt wird: Eine Freundin von Florian Fuchs erkrankte an Leukämie. „Ich bin von Tirol in die Hauptstadt gezogen, die Freundin, die ich sehr gerne hab’, ist sozusagen meine Familie in Wien. Im Zuge der Therapie erhielt sie unter anderem auch eine Blutstammzellspende. Dafür kam ich aber als Spender nicht infrage. Da beschloss ich, stattdessen Plasma zu spenden, das für viele Medikamente gebraucht wird, die auch Leukämiepatienten zugutekommen“, schildert der junge Mann im Interview mit der „Krone“, seine Beweggründe.