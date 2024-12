Super-G der Herren in Gröden ab 11.45 Uhr LIVE

Feurstein greift nach erstem Podestplatz wieder an

Bisher hat es in der Disziplin erst ein Saisonrennen gegeben. In Beaver Creek in den USA gewann vor knapp zwei Wochen Odermatt vor dem Franzosen Cyprien Sarrazin und dem Vorarlberger Lukas Feurstein, für den es der erste Weltcup-Podestplatz war. „In Beaver Creek hat es geklappt, also alles ist gut“, meinte Odermatt, der zuvor im Riesentorlauf in Sölden ausgeschieden war. Gröden sei eine spezielle Strecke, betonte er. „Wir Schweizer haben hier auch nicht so viele Siege gefeiert.“