„Verwunderlich, wie man damit Skifahren kann“

Am Rande der Ski-Bewerbe in Gröden gibt’s große Aufregung um den Franzosen Cyprien Sarrazin und dessen Karbon-Konstruktion am Unterschenkel. „Es ist für mich sehr verwunderlich, wie man mit einem solchen Teil überhaupt Ski fahren kann“, herrscht Unmut bei Österreichs Speed-Trainer Sepp Brunner.