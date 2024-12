VSV setzt Siegesserie beim Spitzenreiter fort

Der VSV hat seine Siegesserie in Ungarn prolongiert. Bei ICE-Tabellenführer Fehervar gewannen die Villacher mit 3:2 und feierten den bereits achten Sieg in Folge. Die Kärntner sind nun punktegleich mit den am Mittwoch spielfreien Salzburgern und dem KAC, der das Nachbarduell mit Olimpija Ljubljana mit 3:1 für sich entschied.