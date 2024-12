Allergiker: „Gereizt“ unter dem Christbaum

Sporenalarm!

Holt man den Baum dann nach Hause ins Warme, vermehren sich die Sporen schnell und setzen große Mengen in die Raumluft frei. Nach zwei Wochen hat die Konzentration nicht selten um das Zehnfache (!) zugenommen. Aber auch Pollen (darunter Gras- und Ambrosiapollen) können an Symptomen schuld sein. Diese haften sich im Sommer oder Herbst an Nadeln und Zweige an.