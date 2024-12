Kein Schnaps, dafür gibt‘s stinkenden Rochen

„Für mich bitte nur einen Kinderpunsch. Wobei: Nennen wir ihn alkoholfreien Punsch. Das klingt nicht so arg.“ Seit zwei Jahren rührt Thorsteinn Einarsson keinen Tropfen Hochprozentiges an. „Ich gehe lieber auf den Berg als in die Bar. Außerdem verträgt sich Alkohol nicht so gut mit dem Fitnessstudio“, zwinkert der am Traunsee lebende Isländer, der tatsächlich ziemlich verändert aussieht. „Ich hab’ zwar nicht weniger Gewicht, aber statt Fett zeichnen sich Muskeln ab. Das gesündere Essen und der Sport tun mir gut. Ich stehe in der Früh auf und denke mir: ,Was kann ich Bankdrücken?’ Nicht viel übrigens, aber es macht mir trotzdem Spaß“, lacht der „Überflieger“.