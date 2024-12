Hirner vor Ramsau krank ++ Lamparter und Co. fit

Die zu Saisonbeginn in Lillehammer drittplatzierte Steirerin war in der Vorwoche krank und hatte am Wochenende noch Fieber. Ihr Antreten bei den Heimbewerben am Freitag und Samstag ist deshalb fraglich, sie wird kurzfristig darüber entscheiden. Im Männer-Team um Vorjahres-Doppelsieger Johannes Lamparter sind hingegen alle fit.