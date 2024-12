SPÖ-interner Clinch um Wiens E-Taxi-Verordnung

„Unausgereiftes Experiment“

Vor allem für die Kleinunternehmer in der Branche sei die neue Verordnung existenzbedrohend, argumentiert der SWV: Sie seien oft auf öffentliche Ladestellen angewiesen, von denen es viel zu wenige gebe, bei denen die Kapazitäten zu gering seien. „Das kostet Zeit, die ich mit Fahrgästen verbringen sollte“, sagte Taxiunternehmer Serhat Sen. Und Wiens SWV-Präsident Marko Fischer legte nach: Die Verordnung sei ein „unausgereiftes Experiment“ und führe „nicht in die Zukunft, sondern in die Sackgasse“.