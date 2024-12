Stockende Umstellung: Handelte Wien zu vorschnell?

Hohe Feinstaubbelastung in Wien

„Wir sind definitiv für dieses Projekt“, so Hruza. Lediglich der Ausbau der Schnellladestationen wäre von erheblichem Wert. Denn die vollständige Dekarbonisierung der Taxiflotten würde die Feinstaubbelastung im städtischen Bereich erheblich senken, und diese stellt schon jetzt ein gesundheitliches Problem dar: Erst Mitte November war das in Wien merklich spürbar – Experten warnten sogar davor, im Freien Sport zu treiben. Denn nimmt man die kommenden EU-Werte für die zulässige Jahres-Höchstbelastung an PM 2,5 als Maßstab, wäre Wien in jedem einzelnen der letzten drei Jahre an den Vorgaben gescheitert.