Erster E-Taxi-Standplatz in Wien in Betrieb

E-Taxis werden immer beliebter, künftig müssen manche von ihnen auch nicht mehr an ein Kabel angesteckt werden: In Wien ist am Mittwoch im Rahmen des Projekts „eTaxi Austria“ ein Standplatz in Betrieb genommen worden, der kabelloses Laden ermöglicht. Per Knopfdruck wird dabei ein sogenannter Connector am Unterboden des Fahrzeugs mit Ladeplatten am Standplatz verbunden.